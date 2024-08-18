«Тут вопросов не стояло». Воробьёв — о выборе Нестерова капитаном ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что в клубе ни у кого не было сомнений, что защитник Никита Нестеров должен стать новым капитаном ЦСКА.

— Никита Нестеров — капитан армейцев. Здесь особых раздумий не было?

— С Никитой всё было предельно ясно. Это лидер ЦСКА и сборной России на протяжении многих лет, многократный чемпион. Тут вопросов не стояло, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Нестеров принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач. Напомним, ЦСКА закончил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как в первом раунде плей-офф уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.