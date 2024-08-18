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Воробьёв рассказал, как относится к тенденции на омоложение составов в КХЛ

Воробьёв рассказал, как относится к тенденции на омоложение составов в КХЛ
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как он относится к тенденции на омоложение составов в КХЛ. В прошлом сезоне «Металлург» достаточно молодым составом стал обладателем Кубка Гагарина.

— В КХЛ идёт тенденция на омоложение. На ваш взгляд, это логично?
— Тут дело в том, что достаточно молодая команда выиграла прошлый кубок, поэтому все на это нацелены. «Металлург» победил за счёт движения, хоккей становится быстрее. Наш вид спорта переходит в это русло, он омолаживается, средний возраст становится меньше. Отчасти есть недоработка взрослых игроков. Если бы они не упустили этот момент в прошлом году, то они были бы при контрактах, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
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