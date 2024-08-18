Воробьёв рассказал, как относится к тенденции на омоложение составов в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как он относится к тенденции на омоложение составов в КХЛ. В прошлом сезоне «Металлург» достаточно молодым составом стал обладателем Кубка Гагарина.

— В КХЛ идёт тенденция на омоложение. На ваш взгляд, это логично?

— Тут дело в том, что достаточно молодая команда выиграла прошлый кубок, поэтому все на это нацелены. «Металлург» победил за счёт движения, хоккей становится быстрее. Наш вид спорта переходит в это русло, он омолаживается, средний возраст становится меньше. Отчасти есть недоработка взрослых игроков. Если бы они не упустили этот момент в прошлом году, то они были бы при контрактах, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.