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«Лада» выиграла третий матч на турнире в Астане, обыграв местный «Барыс» в овертайме

«Лада» выиграла третий матч на турнире в Астане, обыграв местный «Барыс» в овертайме
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В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между «Ладой» и «Барысом». Встреча завершилась победой тольяттинской команды в овертайме со счётом 4:3.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Кайыржан (Шайхмедденов) – 11:15 (4x5)     1:1 Минеев (Алтыбармакян) – 19:26 (5x4)     2:1 Кайыржан (Апальков, Смит) – 25:14 (5x5)     2:2 Грошев (Червоненко) – 42:35 (5x5)     3:2 Смит (Кайыржан, Камалов) – 47:37 (5x5)     3:3 Иванюженков (Ожгихин, Коромыслов) – 57:52 (5x5)     3:4 Червоненко (Грошев, Коромыслов) – 61:23 (3x3)    

Дублем в составе «Барыса» отметился Динмухамед Кайыржан, ещё одна шайба на счету Коннора Смита. За «Ладу» голы забивали Максим Минеев, Евгений Грошев, Артём Иванюженков и Владислав Червоненко, забросивший победную шайбу в овертайме. Отметим, что «Барыс» трижды в матче выходил вперёд в счёте. На 58-й минуте матча тольяттинцы смогли в третий раз сравнять счёт, судьи долго просматривали взятие ворот на предмет помехи вратарю.

Таким образом, «Лада» выиграла все три матча на турнире и в финальном матче встретится со сборной Казахстана. «Барыс» в матче за третье место встретится с «Амуром».

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