«Лада» выиграла третий матч на турнире в Астане, обыграв местный «Барыс» в овертайме

В Астане прошёл матч в рамках Кубка президента РК между «Ладой» и «Барысом». Встреча завершилась победой тольяттинской команды в овертайме со счётом 4:3.

Дублем в составе «Барыса» отметился Динмухамед Кайыржан, ещё одна шайба на счету Коннора Смита. За «Ладу» голы забивали Максим Минеев, Евгений Грошев, Артём Иванюженков и Владислав Червоненко, забросивший победную шайбу в овертайме. Отметим, что «Барыс» трижды в матче выходил вперёд в счёте. На 58-й минуте матча тольяттинцы смогли в третий раз сравнять счёт, судьи долго просматривали взятие ворот на предмет помехи вратарю.

Таким образом, «Лада» выиграла все три матча на турнире и в финальном матче встретится со сборной Казахстана. «Барыс» в матче за третье место встретится с «Амуром».