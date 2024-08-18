Главный тренер ЦСКА Воробьёв оценил изменения в правилах в новом сезоне КХЛ и заявил, что поддерживает решение лишать команду очка, пропустившую в овертайме в пустые ворота.

— В нынешнем межсезонье последовали очередные изменения в правилах. Судьи с вами уже успели провести семинар?

— Да, мы встречались. С нами провёл встречу завершивший карьеру и перешедший на работу в КХЛ Константин Оленин, а также опытный Сергей Беляев.

— Как вам новое правило: в случае если снимаешь вратаря в овертайме и пропускаешь, то не получаешь очков?

— Думаю, что теперь будет больше разума. Вряд ли многие команды станут рисковать. В моём понимании это правильное решение. Иначе овертаймы начали превращаться в формат «четыре на три» в одной зоне, зрители с противоположной стороны вообще ничего не видят. Если шайбу перехватили и какая-то ошибка, то тебе забросили в пустые ворота. На мой взгляд, на это не совсем интересно смотреть, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.