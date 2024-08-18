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«Ребята соскучились по России». Воробьёв — о возвращении российских хоккеистов из НХЛ

«Ребята соскучились по России». Воробьёв — о возвращении российских хоккеистов из НХЛ
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв положительно оценил возвращение некоторых российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ.

— В КХЛ становится всё больше именитых мастеров, ребята возвращаются из Северной Америки в Россию, приятная тенденция?
— В лиге происходят правильные вещи, она становится интереснее. Ребята видят и понимают эти аспекты, возвращаются. Происходят изменения в правилах, за воротами нельзя стоять и тянуть время. Хоккей развивается.

— ЦСКА проделал огромную работу по возращению многих российских хоккеистов на родину.
— Всё верно. Нашим менеджерским и руководящим составом проделана огромная работа. Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
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