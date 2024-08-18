«Ребята соскучились по России». Воробьёв — о возвращении российских хоккеистов из НХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв положительно оценил возвращение некоторых российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ.

— В КХЛ становится всё больше именитых мастеров, ребята возвращаются из Северной Америки в Россию, приятная тенденция?

— В лиге происходят правильные вещи, она становится интереснее. Ребята видят и понимают эти аспекты, возвращаются. Происходят изменения в правилах, за воротами нельзя стоять и тянуть время. Хоккей развивается.

— ЦСКА проделал огромную работу по возращению многих российских хоккеистов на родину.

— Всё верно. Нашим менеджерским и руководящим составом проделана огромная работа. Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.