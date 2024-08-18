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Воробьёв о конкуренции в КХЛ: играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо

Воробьёв о конкуренции в КХЛ: играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что благодаря росту конкуренции в КХЛ играть становится сложнее, а результаты матчей стали более непредсказуемыми.

— Конкуренция среди клубов тоже сильно возросла?
— Так и есть, играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо. Хоккей изменился. Многие команды играют за счёт движения, «съедают» время и пространство у соперника, не дают ему ничего сделать с шайбой. Меняются правила, площадки. Движение сейчас очень важная часть игры.

— Главное, чтобы хватило сил на такую длинную регулярку.
— С одной стороны, это сложно, с другой стороны, площадки стали меньше, ребята — помоложе. Так что здесь как посмотреть, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
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