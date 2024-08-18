Воробьёв о конкуренции в КХЛ: играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что благодаря росту конкуренции в КХЛ играть становится сложнее, а результаты матчей стали более непредсказуемыми.

— Конкуренция среди клубов тоже сильно возросла?

— Так и есть, играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо. Хоккей изменился. Многие команды играют за счёт движения, «съедают» время и пространство у соперника, не дают ему ничего сделать с шайбой. Меняются правила, площадки. Движение сейчас очень важная часть игры.

— Главное, чтобы хватило сил на такую длинную регулярку.

— С одной стороны, это сложно, с другой стороны, площадки стали меньше, ребята — помоложе. Так что здесь как посмотреть, — сказал Воробьёв в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.