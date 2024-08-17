Вратарь Джереми Свейман рассказал, как идут переговоры по новому контракту с «Бостоном»

Ограниченно свободный агент Джереми Свейман рассказал, как идут переговоры с «Бостоном» о новом контракте. В прошлом сезоне вратарь обратился в арбитраж, и ему предоставили однолетний контракт на $ 3,475 млн. Хотя стороны могли снова обратиться в арбитраж в 2024 году, Свейман решил этого не делать.

«Есть большая уверенность, что сделка будет совершена. Я так говорю, потому что сейчас я отношусь к этому как к обычному делу. Я усердно тренировался с нашими парнями, нашим персоналом. И знаю, что в этом году в этой раздевалке будет что-то особенное. Я не могу быть более взволнован этим.

Знаю, что со временем всё образуется, и всё, что могу сделать, — это быть лучшим вратарём для «Бостона». Это всё, на чём я сосредоточен, и я знаю, опять же, что всё получится. Я не мог бы быть счастливее, чем в «Брюинз», — цитирует Свеймана Sportsnet.