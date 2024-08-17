Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» рассказал, над чем команде нужно работать

Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф рассказал, над чем команде нужно работать в предстоящем сезоне.

«Физика проявляется в нашей игре по-разному. У каждого игрока есть своя версия физической подготовки, которую они могут привнести. Для меня в нашей игре корень заключается в том, чтобы рассматривать физическое преимущество как инструмент, чтобы стимулировать конкурентоспособность и быть сильнее в игре. Каждый игрок привносит это по-своему», — приводит слова Кифа NHL.

Отметим, Киф является самым молодым тренером в командах НХЛ в свои 42 года. Ранее он возглавлял «Торонто».

В минувшем сезоне «Нью-Джерси Дэвилз» не удалось выйти в плей-офф, команда набрала 81 очко за 82 игры.