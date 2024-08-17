«КХЛ даже не обсуждали». Черных — о разговоре с агентом Деанджело

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что при общении с агентом хоккеиста Тони Данджело, которого могут подписать в СКА, но он отрицал информацию об этом.

«Писали, что Деанджело должен приехать в СКА. Но я разговаривал с его представителем, и он мне сказал, что КХЛ даже не обсуждали. Они были очень сильно удивлены этим новостям», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ.

Прошлый сезон Деанджело провёл в «Каролине Харрикейнз». В 31 матче он набрал 11 очков (3+8).