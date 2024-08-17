Агент Эмиля Галимова прокомментировал слухи о его переходе из СКА

Хоккейный агент Александр Черных рассказал, что на данный момент Эмиль Галимов всё же является игроком СКА.

«Эмиль Галимов на сегодня игрок СКА, но завтра все может быть по-другому. С любым игроком может произойти что угодно. Вот с Остином Ортегой в «Адмирале» расторгли контракт за короткое время», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что СКА обменяет 32-летнего форварда в нижнекамский клуб, но этого до сих пор не произошло. В минувшем сезоне Галимов набрал пять очков в 20 матчах. Ему удалось забросить один гол и отдать четыре голевые передачи. В СКА он провёл последние четыре сезона. Самая большая результативность за это время — это 16 очков в 29 матчах в сезоне-2020/2021