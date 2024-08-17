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Агент Эмиля Галимова прокомментировал слухи о его переходе из СКА

Агент Эмиля Галимова прокомментировал слухи о его переходе из СКА
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Хоккейный агент Александр Черных рассказал, что на данный момент Эмиль Галимов всё же является игроком СКА.

«Эмиль Галимов на сегодня игрок СКА, но завтра все может быть по-другому. С любым игроком может произойти что угодно. Вот с Остином Ортегой в «Адмирале» расторгли контракт за короткое время», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что СКА обменяет 32-летнего форварда в нижнекамский клуб, но этого до сих пор не произошло. В минувшем сезоне Галимов набрал пять очков в 20 матчах. Ему удалось забросить один гол и отдать четыре голевые передачи. В СКА он провёл последние четыре сезона. Самая большая результативность за это время — это 16 очков в 29 матчах в сезоне-2020/2021

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