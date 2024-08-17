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«Я вообще чуть не умер». Голышев — о матче с «Северсталью»

«Я вообще чуть не умер». Голышев — о матче с «Северсталью»
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Российский хоккеист, нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что матч с «Северсталью» дался сложнее, чем предполагалось, из-за того, что было мало времени для восстановления.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Alexei Kruchinin (Ильин, Фомин) – 01:23 (5x4)     1:1 Мэйсек – 18:50 (5x5)     2:1 Ершов (Alexei Kruchinin, Ильин) – 32:10 (5x5)     2:2 Романцев (Кузнецов, Бывальцев) – 36:43 (5x4)     2:3 Раздьяконов (Филяев, Трямкин) – 42:08 (5x5)     2:4 Севостьянов (Денежкин) – 44:50 (5x4)     3:4 Аймурзин (Скоренов, Коростелёв) – 48:41 (5x5)    

«Сегодня было потяжелее, чем в прошлом матче. Во-первых, из-за того, что игра была ранняя, во-вторых, у ребят из «Северстали» вчера был выходной, а мы играли, и состояние было несколько тяжёлое. Тем более ещё под нагрузочкой, я вообще чуть не умер», — приводит слова Голышева пресс-служба «Автомобилиста»

Вчера, 16 августа, екатеринбургской команде удалось обыграть действующих чемпионов КХЛ — магнитогорский «Металлург». В матче с «Северсталью» команда также одержала победу со счётом 4:3. По итогам минувшего сезона «Автомобилист» впервые стал бронзовым призёром КХЛ.

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