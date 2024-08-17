«Я вообще чуть не умер». Голышев — о матче с «Северсталью»

Российский хоккеист, нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что матч с «Северсталью» дался сложнее, чем предполагалось, из-за того, что было мало времени для восстановления.
«Сегодня было потяжелее, чем в прошлом матче. Во-первых, из-за того, что игра была ранняя, во-вторых, у ребят из «Северстали» вчера был выходной, а мы играли, и состояние было несколько тяжёлое. Тем более ещё под нагрузочкой, я вообще чуть не умер», — приводит слова Голышева пресс-служба «Автомобилиста»
Вчера, 16 августа, екатеринбургской команде удалось обыграть действующих чемпионов КХЛ — магнитогорский «Металлург». В матче с «Северсталью» команда также одержала победу со счётом 4:3. По итогам минувшего сезона «Автомобилист» впервые стал бронзовым призёром КХЛ.
- 17 августа 2024
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