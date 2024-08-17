Заварухин посвятил победу над «Северсталью» Екатеринбургу в день города

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин посвятил победу над «Северсталью» дню рождения Екатеринбурга, где базируется клуб.
«Прежде всего, мы поздравили город Екатеринбург с днём рождения. Сегодня у города праздник. Ребята выполнили установку, сделали то, что мы просили. Полтора периода, наверное, хорошо играли и сделали то, что нужно было сделать – победить. Сегодня отработала новая спецбригада большинства. Здорово получилось забить хорошие голы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».
Напомним, екатеринбургская команда второй день подряд обыгрывает соперников в рамках Кубка Республики Башкортостан. Сегодня, 17 августа, со счётом 4:3 екатеринбуржцы одержали победу над череповецкими хоккеистами, а вчера одолели действующих чемпионов КХЛ — «Металлург».
- 17 августа 2024
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