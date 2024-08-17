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Заварухин посвятил победу над «Северсталью» Екатеринбургу в день города

Заварухин посвятил победу над «Северсталью» Екатеринбургу в день города
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин посвятил победу над «Северсталью» дню рождения Екатеринбурга, где базируется клуб.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Alexei Kruchinin (Ильин, Фомин) – 01:23 (5x4)     1:1 Мэйсек – 18:50 (5x5)     2:1 Ершов (Alexei Kruchinin, Ильин) – 32:10 (5x5)     2:2 Романцев (Кузнецов, Бывальцев) – 36:43 (5x4)     2:3 Раздьяконов (Филяев, Трямкин) – 42:08 (5x5)     2:4 Севостьянов (Денежкин) – 44:50 (5x4)     3:4 Аймурзин (Скоренов, Коростелёв) – 48:41 (5x5)    

«Прежде всего, мы поздравили город Екатеринбург с днём рождения. Сегодня у города праздник. Ребята выполнили установку, сделали то, что мы просили. Полтора периода, наверное, хорошо играли и сделали то, что нужно было сделать – победить. Сегодня отработала новая спецбригада большинства. Здорово получилось забить хорошие голы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, екатеринбургская команда второй день подряд обыгрывает соперников в рамках Кубка Республики Башкортостан. Сегодня, 17 августа, со счётом 4:3 екатеринбуржцы одержали победу над череповецкими хоккеистами, а вчера одолели действующих чемпионов КХЛ — «Металлург».

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