Возможный новичок СКА Деанджело вошёл в топ-3 свободных агентов НХЛ — DailyFaceoff

Американский нападающий Тони Деанджело вошёл в топ-3 рейтинга свободных агентов НХЛ, который составил DailyFaceoff.

Согласно составленному рейтингу, опережает Деанджело только Джеймс ван Римсдайк («Бостон Брюинз») с 38 очками в 71 матче за сезон и Тайсон Бэрри («Нэшвилл Предаторз») с 15 очками в 41 матче за сезон.

Отметим, что ранее «Чемпионату» стало известно, что Деанджело подпишет контракт со СКА и не останется в НХЛ. В свою очередь агент хоккеиста отрицал информацию о переходе Тони в КХЛ. Сам хоккеист возможный переход никак не комментировал.

В минувшем сезоне Деанджело сыграл 31 матч за «Каролину Харрикейнз». В них он набрал 11 (3+8) очков. Он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2016/2017 за «Аризону».