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«Локомотив» показал форму с альтернативным логотипом

«Локомотив» показал форму с альтернативным логотипом
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Ярославский «Локомотив» в социальных сетях представил новую предсезонную форму, на которой изображён альтернативный логотип клуба.

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

В минувшем сезоне ярославская команда стала серебряным призёром Континентальной хоккейной лиги. В финальной серии «Локомотив» со счётом 0-4 уступил магнитогорскому «Металлургу». Отметим, что ранее все раунды плей-офф ярославская команда проходила успешно и быстро, а в полуфинале со счётом 4-0 в серии одержала победу над «Трактором». Чемпионства не удалось добиться и молодёжной команде в системе «Локомотива», они уступили санкт-петербургскому «СКА-1946».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 3 сентября матчем «Металлурга» и «Локомотива» в Магнитогорске.

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