«Салават Юлаев» исполнил мечту особенного ребёнка

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Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» исполнил мечту особенного мальчика — прокомментировать матч любимой команды. Об этом сообщает клуб в своём официальном телеграм-канале.

«15-летний Дима из деревни Языково мечтал прокомментировать матч «Салавата Юлаева». Вместе с телеканалом БСТ мы осуществили мечту особенного мальчика. Добро всегда побеждает», — написала пресс-служба «Салавата» под своим постом.

Видео доступно в официальной группе «Салавата Юлаева».

Отметим, что ранее хоккейный клуб уже приезжал навестить своего фаната в небольшое село Языково, где он ивёт вместе с семьёй. На встрече Дима поделился тем, что мечтает стать хоккейным комментатором.

Ему удалось прокомментировать матч предсезонного турнира между «Салаватом Юлаевым» и «Северсталью». В комментариях к посту клуба болельщики отметили хороший голос парня и талант к комментаторству.