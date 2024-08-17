«Каролина» показала Свечникова, Орлова и Кочеткова в необычных образах

Хоккейный клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» в социальных сетях показал необычные образы российских хоккеистов Андрея Свечникова, Петра Кочеткова и Дмитрия Орлова.

Фото: Официальный аккаунт «Каролины»

Фото: Официальный аккаунт «Каролины»

Фото: Официальный аккаунт «Каролины»

Андрей Свечников в минувшем регулярном чемпионате НХЛ провёл 59 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф на счету россиянина 11 сыгранных встреч и 11 (2+9) очков. Дмитрий Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах. В прошлом регулярном сезоне Пётр Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухие») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).