«У меня болят ноги, спина. Болит всё тело». Гребёнкин — о подготовке к НХЛ

Российский хоккеист Никита Гребёнкин, подписавший контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» в нынешнем межсезонье рассказал, как проходит его подготовка к предстоящему сезону НХЛ.

«Я в Торонто уже два месяца. Как только я приехал в Канаду, я начал ходить в спортзал. Я не катался на коньках три месяца, и сегодня [6 августа] я впервые вышел на лёд. Подготовка идёт по плану.

У меня болят ноги, спина. Болит всё тело. Но это нормально, когда долго не катаешься. Даже если не катаешься месяц, тело всё равно будет болеть. Я привык. Но таких длительных перерывов в карьере у меня никогда не было, больше двух месяцев, и это было, когда я был маленьким. Наши тренеры говорили нам, что летом не стоит кататься, а лучше сосредоточиться на других командных видах спорта: футболе, баскетболе и волейболе. Это необходимо для всестороннего развития, для того, чтобы стать креативными игроками», — приводит слова Гребёнкина RG.org.

Напомним, в минувшем сезоне Гребёнкин сыграл в составе чемпионов КХЛ — «Металлурга», после чего решил попробовать свои силы в НХЛ. Он смог набрать 41 очко в 67 матчах (19+22).