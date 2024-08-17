Гребёнкин: понимал, поеду в Торонто, и здесь будет не так весело, как в России

Российский хоккеист, нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин рассказал о том, как адаптируется в команде.

«Я понимал, что все равно поеду в Торонто, и здесь будет не так весело, как в России. Родственников рядом нет. Я долго к этому готовился и приехал сюда с пониманием, что будет так: буду работать. Здесь все позитивные, и даже с моим плохим английским все ко мне дружелюбны. Я занимаюсь английским четыре раза в неделю по полтора часа. Стараюсь общаться с тренерским составом, игроками, массажистами и другими сотрудниками. Все дают мне советы, понимают, что мне тяжело, и стараются помочь. Даже если я чего-то не понимаю, они объясняют это жестами. Когда я приехал, я знал только, как назвать своё имя и «Приятно познакомиться». Сейчас всё намного лучше», — приводит слова Гребёнкина RG.org.

Напомним, Гребёнкин сезон-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс».