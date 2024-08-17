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Вратарь «Каролины» Кочетков провёл мастер-класс в родной спортивной школе в Пензе

Вратарь «Каролины» Кочетков провёл мастер-класс в родной спортивной школе в Пензе
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Вратарь клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков провёл мастер-класс в своей родной спортивной школе в Пензе и рассказал, почему посчитал важным показать юным хоккеистам то, что умеет сам.

«Когда я был молодым, смотрел на ребят постарше и брал от них то, чему хотел научиться. Сегодня попытался передать ребятам за короткое время то, что сам знаю. Надеюсь, что для них это было полезно. Хочу пожелать подрастающим спортсменам любить хоккей, получать удовольствие от игры, саморазвиваться, слушать себя и слушать тех, кому ты доверяешь, идти своей дорогой и не отступать», — приводит слова Кочеткова «Комсомольская правда».

Напомним, 25-летний Кочетков отправился за океан в 22 года, ранее он успел сыграть в нижегородском «Торпедо», «Сочи», СКА и «Витязе».

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