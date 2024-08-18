Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Колорадо» заявили, что Ландеског может вернуться к матчам в начале нового сезона НХЛ

В «Колорадо» заявили, что Ландеског может вернуться к матчам в начале нового сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског может вернуться к игре в начале нового сезона-2024/2025. 31-летний нападающий не играл последние два сезона из-за травмы правого колена.

«Он планирует вернуться к игре где-то в начале сезона, и если всё пройдет хорошо, это будет действительно большим стимулом для нас. Так что это то, о чём мы все немного беспокоимся, но и очень рады. Он не играл за нас два года.

Он продолжает набирать обороты и с каждым шагом чувствует себя всё лучше. Прошло уже много времени, так что спешки нет. Он просто делает то, что ему комфортно. Учитывая то, что он смог сделать в спортзале, тренируясь вне льда, и то, что он смог сделать на льду, мы определённо настроены оптимистично и считаем, что он сможет вернуться» — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Ландеског рассказал, когда планирует вернуться к матчам после восстановления от операции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android