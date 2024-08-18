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Ламорелло заявил, что игроки «Айлендерс» должны лучше помогать своим российским вратарям

Ламорелло заявил, что игроки «Айлендерс» должны лучше помогать своим российским вратарям
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что команда должна лучше помогать своим вратарям в новом сезоне. В прошлом сезоне российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин показал худшие результаты в карьере в НХЛ по среднему количеству пропущенных голов (3,01) и проценту отражённых бросков (90,9%) в 56 играх.

«Мы должны выполнять свою работу, чтобы убедиться, что наши вратари находятся в положении, позволяющем им играть наилучшим образом. Мы должны быть более привержены тому стилю игры, в котором Сорокин сможет быть максимально успешным, что он уже неоднократно демонстрировал», — цитирует Ламорелло пресс-служба клуба.

По ходу прошлого сезона Сорокин уступил место стартового вратаря «Айлендерс» другому российскому голкиперу Семёну Варламову.

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