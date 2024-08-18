Капитан «Айлендерс»: Сорокин будет самим собой в следующем сезоне

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли заявил, что ожидает привычно высокого уровня игры от российского голкипера Ильи Сорокина в новом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне Сорокин показал худшие результаты в карьере в НХЛ по среднему количеству пропущенных голов (3,01) и проценту отражённых бросков (90,9) в 56 играх.

«Сорокин будет самим собой в следующем сезоне. Когда мы играем лучше перед ним, это даёт ему больше уверенности и возможность не чувствовать, что он в одиночку несёт на своих плечах огромный груз ответственности за победу в матче», — цитирует Ли пресс-служба клуба.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча за четыре регулярных сезона в НХЛ, в которых продемонстрировал 91,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2.54.