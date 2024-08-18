Плющев рассказал, почему Вадиму Шипачёву не удалось закрепиться в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев порассуждал о перспективах опытного нападающего Вадима Шипачёва в минском «Динамо» и рассказал, почему форварду не удалось закрепиться в НХЛ.

«Не могу сказать, сколько ещё лет будет играть Вадим. Это зависит от его желания, а не от моего. И зависит от того, как у него сложится сезон в новой команде. Он может и дальше продолжать играть, но заявлять о себе в Минске надо уже сейчас. Мне сложно сказать, почему он выбрал именно Минск. Видимо, он знает требования Квартальнова. Опытные игроки выбирают команду не только по финансовым условиям, но и по игровым причинам. Видимо, Шипачёв понимает, что он может что-то дать минскому «Динамо».

– Почему у него так и не удалось заиграть в НХЛ?

– У Шипачёва манера игры немного не соответствует требованиям НХЛ. Там центральный – это стержень звена, который может не только пасовать, но и держать удар на пятачке, – цитирует Плющева Metaratings.ru.

Шипачёв в сезоне-2017/2018 провёл три матча за «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. После отправки россиянина в АХЛ, Шипачёв решил не играть во второй по силе лиге в Америке, а вернуться в КХЛ.