Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт выполнил обещание, данное отцу 22 года назад. Когда Сэму было шесть лет, он пообещал своему отцу поесть хлопья Crunch из Кубка Стэнли. Форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерз» и привёз трофей в свой родной город, чтобы выполнить обещание.

Фото: страница Беннетта в социальной сети

Фото: страница Беннетта в социальной сети

Беннетт доигрывал финал Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» с травмой колена. Нападающий получил травму колена в результате удара защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нурса в четвёртой игре серии. Нурсу дали лишь малый штраф за подножку. Беннетт покинул площадку и отправился в раздевалку «Флориды», но вернулся и отыграл 14.57 игрового времени.

Беннетт завершил финал Кубка Стэнли с одним голом и тремя передачами. Финальная серия закончилась в пользу «Флориды» в семи матчах.