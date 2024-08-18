Светлов заявил, что теперь в КХЛ будет больше буллитных серий из-за изменения правил

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о новом правиле начисления очков в КХЛ. Со следующего сезона в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч 0 баллов.

«Прежнее правило заставляло тренеров рисковать. Особенно если говорить о тех командах, в которых много мастеров и которые реализуют большинство «4 на 3» с показателем под 50%. Теперь замена вратаря в овертайме может привести к потере того балла, который был завоёван в основное время игры. Думаю, теперь голкиперов тревожить уже не будут – слишком высокий риск потери очка. Логичнее подождать серию штрафных бросков – и там разыграть полноценные три очка на двоих. А не два, как в случае с заменой вратаря в овертайме», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в течение последних двух сезонов некоторые тренеры клубов КХЛ заменяли вратаря полевым игроком в овертайме. Первым на такой шаг решился главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.