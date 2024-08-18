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Бывший защитник «Торпедо» Сизов принял участие в презентации фарм-клуба «Торпедо-Горький»

Бывший защитник «Торпедо» Сизов принял участие в презентации фарм-клуба «Торпедо-Горький»
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Бывший защитник «Торпедо» Антон Сизов принял участие в презентации фарм-клуба «Торпедо-Горький». Ранее у опытного игрока обороны возник конфликт с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым, который в концовке прошлого сезона отстранил защитника от игры.

В минувшем сезоне Сизов заработал 14 (2+12) очков. Для Сизова прошедший сезон в «Торпедо» стал вторым, ранее он дебютировал в КХЛ и провёл шесть сезонов в череповецкой «Северстали».

Клуб «Торпедо-Горький» вернулся в состав участников ВХЛ и будет базироваться и проводить домашние матчи в КРК «Нагорный», а главным тренером команды стал бронзовый призёр Кубка Харламова в составе «Чайки» Алексей Исаков.

Напомним, в этом сезоне команда «Торпедо» завершила выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, когда уступила в серии со СКА — 1-4. В регулярном чемпионате им удалось занять 14-е место в общей турнирной таблице команд КХЛ.

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