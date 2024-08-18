«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и занял последнее место на предсезонном турнире в Уфе

В Уфе в рамках Кубка Республики Башкортостан прошла встреча между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Победу в матче одержал череповецкий клуб со счётом 2:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит на 42-й минуте, когда нападающий «Северстали» Михаил Ильин реализовал численное преимущество с передач Тимура Муханова и Руслана Абросимова. Вскоре череповчане увеличили преимущество в счёте благодаря голу Адама Лишки, которому ассистировали Никита Коростелёв и Макар Фомин. Через минуту Андрей Белозёров с передач Лукаша Клока и Богдана Киселевича сократил отставание в счёте.

«Нефтехимик» завершил выступление на турнире на последнем месте в таблице. «Северсталь» проведёт заключительный матч с «Металлургом» 19 августа.