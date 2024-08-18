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«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и занял последнее место на предсезонном турнире в Уфе

«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и занял последнее место на предсезонном турнире в Уфе
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В Уфе в рамках Кубка Республики Башкортостан прошла встреча между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Победу в матче одержал череповецкий клуб со счётом 2:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Муханов, Абросимов) – 41:26 (5x4)     0:2 Лишка (Коростелёв, Фомин) – 45:27 (5x4)     1:2 Белозёров (Клок, Киселевич) – 46:42 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит на 42-й минуте, когда нападающий «Северстали» Михаил Ильин реализовал численное преимущество с передач Тимура Муханова и Руслана Абросимова. Вскоре череповчане увеличили преимущество в счёте благодаря голу Адама Лишки, которому ассистировали Никита Коростелёв и Макар Фомин. Через минуту Андрей Белозёров с передач Лукаша Клока и Богдана Киселевича сократил отставание в счёте.

«Нефтехимик» завершил выступление на турнире на последнем месте в таблице. «Северсталь» проведёт заключительный матч с «Металлургом» 19 августа.

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