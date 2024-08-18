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«Амур» снял вратаря в овертайме и проиграл «Барысу» на турнире в Астане

«Амур» снял вратаря в овертайме и проиграл «Барысу» на турнире в Астане
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В Астане прошёл матч за третье место на турнире за Кубок президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Амуром». Победу в овертайме одержали казахстанские хоккеисты со счётом 3:2.

Кубок президента Республики Казахстан . За 3-е место
18 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Дюрандо, Ли) – 10:17 (5x5)     1:1 Эллисон (Кодола, Смит) – 18:30 (5x5)     1:2 Броссо (Бродхёрст, Ли) – 38:26 (5x5)     2:2 Жусупбеков (Оразов, Апальков) – 44:55 (5x5)     3:2 Смит (Волосенков, Бояркин) – 61:42 (en)    

За «Амур» шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Девин Броссо. В составе «Барыса» голами отметились Уэйд Эллисон, Аслан Жусупбеков и Коннор Смит. Отметим, что «Амур» в овертайме заменил вратаря четвёртым полевым игроком, пытаясь выиграть матч. Розыгрыш численного преимущества не дал результатов, а после перехвата шайбы Смит убежал на пустые ворота и принёс казахстанскому клубу победу.

Таким образом, «Барыс» занял третье место на домашнем турнире за Кубок президента Республики Казахстан. «Амур» завершил турнир на последнем месте. Хабаровский клуб проиграл все четыре матча на турнире.

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