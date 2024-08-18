Андрей Марков — о составе СКА: бумага не играет в хоккей, не имена выигрывают матчи

Чемпион мира 2008 года в составе сборной России и бывший защитник клубов НХЛ Андрей Марков поделился мнением о перспективах СКА в следующем сезоне и отметил, что сильный состав не всегда даёт результат.

– В СКА сейчас едут игроки из НХЛ, в том числе Евгений Кузнецов. Реально ли конкурировать с петербургским клубом, когда у него такая дрим-тим?

– Бумага не играет в хоккей, не имена выигрывают матчи. Надо смотреть, насколько командно они будут играть. Всё будет зависеть от них. В принципе, многие команды у нас имеют приличных игроков. В хоккее многое зависит от нюансов, влияющих на результат в решающих играх, – сказал чемпион мира Андрей Маркова «Советскому спорту».

Напомним, в прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина в серии из пяти матчей.