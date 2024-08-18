Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курьянов — о подписании Макеева: нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий

Курьянов — о подписании Макеева: нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексеем Макеевым. Соглашение с 32‑летний форвардом рассчитано на один год.

«Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет.

Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лёд», — приводит слова Курьянова пресс-служба клуба.

Последние четыре года Макеев провёл в Екатеринбурге, где выступал за «Автомобилист». В прошедшем сезоне Алексей провёл 84 игры, в которых набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».

Материалы по теме
«Авангард» усилился нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android