Курьянов — о подписании Макеева: нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексеем Макеевым. Соглашение с 32‑летний форвардом рассчитано на один год.

«Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет.

Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лёд», — приводит слова Курьянова пресс-служба клуба.

Последние четыре года Макеев провёл в Екатеринбурге, где выступал за «Автомобилист». В прошедшем сезоне Алексей провёл 84 игры, в которых набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».