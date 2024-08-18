«Очень приятно играть в Омске». Макеев поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

Нападающий Алексей Макеев поделился эмоциями от подписания контракта с «Авангардом». Форвард готов сыграть в ближайшем домашнем турнире в Омске, который начнётся 20 августа.

«Спасибо руководству «Авангарда» и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Получилось договориться довольно-таки быстро. Буквально за семь минут, за один телефонный разговор обговорили все детали, а ночью я уже вылетел в Омск.

С тренерским штабом обсудили задачи, тренировочный процесс и тактику. Всё мне знакомо, я уже это проходил. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и сплотиться с ребятами. В команде много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке. Очень приятно выходить на лёд в Омске, зная, какая тут колоссальная поддержка. Надеюсь, сыграю на домашнем турнире и порадую болельщиков своими голами и передачами», — цитирует Макеева пресс-служба клуба.