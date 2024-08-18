Плющев: не против, если сербский клуб будет играть в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном появлении в КХЛ клуба из Сербии. По информации в СМИ, состав лиги может пополнить неназванная команда из Сербии.

«Вы знаете, к Сербии я отношусь очень хорошо. Это единственные ребята, которые в принципе во время Второй мировой войны держали тот удар, который не все держали в Европе. А то, что команда может влиться в КХЛ, то мне сложно сказать, потому что я в общем не знаю её параметров. Я не знаю, насколько эта команда соответствует уровню того, что есть. Если сербы будут играть в нашей лиге, я буду совершенно не против», – цитирует Плющева LiveResult.

Напомним, сейчас в КХЛ выступают 23 клуба, из которых 20 представляют Россию. В составе лиги по одному клубу представляют Китай, Казахстан и Беларусь.