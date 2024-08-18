Инсайдер НХЛ объяснил, почему «Бостон» не устраивает арбитраж в переговорах со Свейманом

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о переговорах голкипера Джереми Свеймена с «Бостоном». Сейчас голкипер находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне стороны смогли договориться лишь при помощи арбитража.

«Свеймен не стал обращаться в арбитраж, потому что ему не понравилось, как прошла эта процедура в прошлом году, и он не желает проходить её снова.

«Бостон» тоже не хочет обращаться в арбитраж, потому что тогда Свейман будет иметь право выбирать срок контракта. Вратарь может выбрать двухлетнее соглашение и через два года стать неограниченно свободным агентом. «Брюинз» не собираются попадаться в эту ловушку», – сказал Фридман на подкасте 32 Thoughts.

В прошлом сезоне вратарь обратился в арбитраж, и ему предоставили однолетний контракт на $ 3,475 млн.