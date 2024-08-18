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Любимов назвал главное отличие французского хоккея от российского

Любимов назвал главное отличие французского хоккея от российского
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Российский хоккеист Роман Любимов рассказал, что во французском хоккее меньше силовой борьбы, потому что игроки стараются её избегать.

«Там уходят от силовой борьбы. В первых играх, когда я шёл бить, соперники уворачивались, подсаживались. Из-за этих действий бьющий игрок сам может разбиться ещё сильней. Силовой борьбы там чуть меньше, чем в российском хоккее. Думаю, что за счёт этого [силовой борьбы] я понравился руководству. Я шёл, втыкался, забирал шайбу», — приводит слова Любимого Legalbet.

Напомним, хоккеист минувший сезон провёл во французском «Гренобле», который играет в Магнус Лиге. Россиянин сыграл за французский клуб 38 матчей во всех турнирах, записал на свой счёт 39 (14+25) очков и взял Кубок страны.

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