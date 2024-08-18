Любимов назвал главное отличие французского хоккея от российского

Российский хоккеист Роман Любимов рассказал, что во французском хоккее меньше силовой борьбы, потому что игроки стараются её избегать.

«Там уходят от силовой борьбы. В первых играх, когда я шёл бить, соперники уворачивались, подсаживались. Из-за этих действий бьющий игрок сам может разбиться ещё сильней. Силовой борьбы там чуть меньше, чем в российском хоккее. Думаю, что за счёт этого [силовой борьбы] я понравился руководству. Я шёл, втыкался, забирал шайбу», — приводит слова Любимого Legalbet.

Напомним, хоккеист минувший сезон провёл во французском «Гренобле», который играет в Магнус Лиге. Россиянин сыграл за французский клуб 38 матчей во всех турнирах, записал на свой счёт 39 (14+25) очков и взял Кубок страны.