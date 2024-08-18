«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 августа, в финале Кубка президента Республики Казахстан встретились сборная Казахстана и тольяттинская «Лада». Итоговый счёт встречи 2:1 в пользу «Лады». Матч проходил на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан).

Счёт в матче открыла тольяттинская команда в большинстве: Трой Джозефс забросил шайбу с передач Дмитрия Кугрышева и Никиты Михайлова. На 24-й минуте игры сборной Казахстана удалось сравнять счёт. Гол забил Алихан Асетов. Заброшенной шайбой в ворота Казахстана также отметился Денис Баранцев, выведя «Ладу» вперёд — 2:1.

Напомним, ранее состоялся матч за третье место между командами «Амур» и «Барыс». Казахстанской команде удалось завоевать бронзу в овертайме, «Амур» пропустил шайбу, сняв вратаря.