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«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана

«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана
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Сегодня, 18 августа, в финале Кубка президента Республики Казахстан встретились сборная Казахстана и тольяттинская «Лада». Итоговый счёт встречи 2:1 в пользу «Лады». Матч проходил на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан).

Кубок президента Республики Казахстан . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Джозефс (Кугрышев, Михайлов) – 06:55 (5x4)     1:1 Асетов (Савицкий, Омирбеков) – 22:53 (5x5)     2:1 Баранцев (Джозефс, Михайлов) – 29:35 (5x4)    

Счёт в матче открыла тольяттинская команда в большинстве: Трой Джозефс забросил шайбу с передач Дмитрия Кугрышева и Никиты Михайлова. На 24-й минуте игры сборной Казахстана удалось сравнять счёт. Гол забил Алихан Асетов. Заброшенной шайбой в ворота Казахстана также отметился Денис Баранцев, выведя «Ладу» вперёд — 2:1.

Напомним, ранее состоялся матч за третье место между командами «Амур» и «Барыс». Казахстанской команде удалось завоевать бронзу в овертайме, «Амур» пропустил шайбу, сняв вратаря.

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