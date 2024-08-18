«Как говорится: welcome». Максим Рыбин — о возможном пополнении КХЛ клубом из Сербии

Экс-хоккеист 43-летний Максим Рыбин высказался о возможном включении клуба из Сербии в состав Континентальной хоккейной лиги.

«Сербия нам дружественная страна, которая нас поддерживает. Ничего плохого я в этом точно не вижу. Как говорится, welcome. У нас уже есть опыт проведения, когда команды и в Словакии играли, и в Финляндии. Это будет развитие, наверное, для нашей лиги. Можно ли говорить, что команда из Сербии заведомо будет аутсайдером? Сложно сказать, кем и как они будут играть. Они же могут канадцев набрать или русских ребят, в принципе, все могут играть», — приводит слова Рыбина LiveResult.ru.

Ранее стало известно, что КХЛ может пополнить клуб из Сербии, однако информации, идут ли переговоры сейчас и какой конкретно клуб может стать новым в лиге, пока не было.