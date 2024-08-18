«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан

Завершился матч уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» в Кубке Республики Башкортостан. Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче открыла уфимская команда: отличился Ярослав Цулыгин. Позднее в большинстве заброшенной шайбой отметился Александр Хмелевски. Лишь в конце третьего периода первый гол «Металлурга» удалось забить Владиславу Ерёменко. На последних секундах матча не оставил шансов для магнитогорцев Джош Ливо, который отправил шайбу в пустые ворота, тем самым установив окончательный счёт 3:1.

В следующих матчах «Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» с череповецкой «Северсталью».