Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» в Кубке Республики Башкортостан. Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цулыгин (Ливо, Шаров) – 12:16 (5x5)     2:0 Хмелевски (Шаров, Ливо) – 17:48 (5x4)     2:1 Ерёменко (Хабаров, Грасс) – 51:08 (5x5)     3:1 Ливо (Самонов) – 59:28 (en)    

Счёт в матче открыла уфимская команда: отличился Ярослав Цулыгин. Позднее в большинстве заброшенной шайбой отметился Александр Хмелевски. Лишь в конце третьего периода первый гол «Металлурга» удалось забить Владиславу Ерёменко. На последних секундах матча не оставил шансов для магнитогорцев Джош Ливо, который отправил шайбу в пустые ворота, тем самым установив окончательный счёт 3:1.

В следующих матчах «Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» с череповецкой «Северсталью».

Календарь Кубка Республики Башкортостан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android