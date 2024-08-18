«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан
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Завершился матч уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» в Кубке Республики Башкортостан. Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:1.
Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цулыгин (Ливо, Шаров) – 12:16 (5x5) 2:0 Хмелевски (Шаров, Ливо) – 17:48 (5x4) 2:1 Ерёменко (Хабаров, Грасс) – 51:08 (5x5) 3:1 Ливо (Самонов) – 59:28 (en)
Счёт в матче открыла уфимская команда: отличился Ярослав Цулыгин. Позднее в большинстве заброшенной шайбой отметился Александр Хмелевски. Лишь в конце третьего периода первый гол «Металлурга» удалось забить Владиславу Ерёменко. На последних секундах матча не оставил шансов для магнитогорцев Джош Ливо, который отправил шайбу в пустые ворота, тем самым установив окончательный счёт 3:1.
В следующих матчах «Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» с череповецкой «Северсталью».
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