Кудашов: Миронов хотел зарплату больше — «Динамо» не могло ему столько предложить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, с чем, по его мнению, связан переход Андрея Миронова в «Спартак».

— Решение бывшего капитана «Динамо» Андрея Миронова перебраться именно в «Спартак» вас удивило?

— Как я понял, в «Спартак» он ушёл из-за того, что не хотел уезжать из Москвы по семейным обстоятельствам. Касательно самого ухода — всё очень просто: Андрей хотел зарплату больше, клуб не мог ему столько предложить. Вот и вся история.

— Уход капитана для вас является личной историей?

— Хорошего здесь мало: Андрей — воспитанник и капитан команды, всей душой и телом стоял за клуб. Но такова хоккейная жизнь. Потихонечку мы начинаем привыкать к процессу обменов и переходов игроков из одной команды в другую, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 августа, в 10:00 мск.