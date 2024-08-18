Кудашов – о подготовке «Динамо»: в советское время такого никто не делал. Мы первопроходцы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, какие корректировки пришлось внести в предсезонную подготовку в клубе.

— За время непривычно продолжительного межсезонья в этом году успели соскучиться по работе больше, чем обычно?

— Был лагерь развития, были детские тренировки, были различные сборы, поэтому по большому счёту хоккей для меня летом и не заканчивался.

— Почему приняли решение перебраться из обжитого Бора в Нижегородской области в Минск?

— В этот раз решили сделать упор на большое количество ледовых тренировок. Здесь физически больше льда.

— Лёд не только хоккейный, но и конькобежный. С чем связан такой крен на конькобежную подготовку, которого не было у вас раньше?

— Современные условия заставляют вносить коррективы в предсезонку. Пока рано говорить о каких-то итогах изменений, потому что надо будет проанализировать, что получилось. Ведь мы первые, кто это сделал. Разговаривал с ветеранами нашего тренерского цеха, в частности с Владимиром Владимировичем Юрзиновым, и они в советское время подобного не делали.

Взять у кого-то и просто передрать подготовку не получилось бы. Встречался и с тренером нашей сборной по конькобежному спорту, и с тренером сборной по хоккею с мячом – учились и узнавали нюансы, какая работа и как именно производится, на каких дистанциях. В общем мы первопроходцы и выводов сейчас делать точно не надо. Увидим позже, в каком состоянии команда будет после предсезонки, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 августа, в 10:00 мск