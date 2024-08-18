Кудашов: я действительно приглашал Радулова в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что предлагал Александру Радулову заключить контракт с московским клубом.

— В начале межсезонья ходили слухи про предметный интерес со стороны «Динамо» к Александру Радулову, которые сошли на нет сразу после подписания Антона Слепышева. Искали игрока с богатым опытом?

— На самом деле, про Радулова это были не слухи. Мой разговор с ним состоялся сразу после конца сезона. Я действительно приглашал его в «Динамо», а дальше уже в течение месяца решались финансовые вопросы. Так понимаю, что не смогли договориться.

— Зато договорились со Слепышевым. Что вы хотели привнести появлением игрока такого формата?

— В прошлом году брали Морозова и Петухова на роль ведущих форвардов. Это не сработало. Нам был нужен игрок в первые звенья, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 августа, в 10:00 мск