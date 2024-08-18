Топ-5 самых недооценённых форвардов НХЛ по версии The Hockey News

Журналист издания The Hockey News Джейкоб Столлер составил список нападающих, которые, по его мнению, были недооценены.

«Всегда есть игроки НХЛ, которых слишком долго недооценивали. Будь то из-за рынка, на котором они играют, более опытных товарищей по команде, которые их затмевают, или их игра не самая привлекательная, о многих чрезвычайно эффективных игроках забывают, они не получают достаточно зрительской и любви», — написал Столлер в статьей.

Список топ-5 недооценённых форвардов выглядит следующим образом:

Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота») — набрал за сезон 64 очка в 77 матчах. Ему удалось збросить 30 шайб и сделать 34 голвые передачи.

Роберт Томас («Сент-Луис») — набрал за весь сезон 86 очков в 82 матчах. Ему удалось забросить 26 голов и отдать 60 голевых передач. Это оказалось рекордом в его карьере.

Алекс Так («Баффало») — заработал 59 очков в 75 матчах. Забросил 22 шайбы и сделал 37 голевых передач.

Николя Руа («Вегас») — заработал 41 очко в 77 матчах. Забросил 13 шайб и отдал 28 голевых передач.

Джаред Макканн («Сиэтл») — Набрал 69 очков в 80 матчах, забросив 28 шайб, отдав 33 голевые передачи.