«Уверенно сыграли в обороне и победили». Цулыгин — о матче с «Металлургом»

Российский хоккеист, игрок уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин прокомментировал результат матча с магнитогорским «Металлургом» в Кубке Республики Башкортостан. Итоговый счёт встречи – 3:1 в пользу уфимской команды.

– В отличие от многих партнёров, вы проводите третий матч подряд. Как состояние? Не устали?

– Сейчас все играют под нагрузками, так что нет такого, что кто-то устал или нет. Надо выходить и выполнять тренерские задания, делать правильные вещи и готовиться к сезону.

– В третьем периоде соперник насел на вашу команду. Силы закончились?

– Да нет, им нужно было отыгрываться, поэтому они больше атаковали. Мы уверенно сыграли в обороне и победили, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, «Салават» сыграет завершающий матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Пока уфимская команда находится на втором месте в таблице, но встреча с екатеринбургской командой всё может изменить.