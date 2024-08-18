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18-летний Антон Силаев стал лучшим проспектом «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ

18-летний Антон Силаев стал лучшим проспектом «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ
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18-летний хоккеист нижегородского «Торпедо» Антон Силаев возглавил рейтинг проспектов «Нью-Джерси Дэвилз» по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги.

«Он агрессивный, сильный защитник, который уже в молодом возрасте показал, что может отдавать приоритет защите в физической манере. Похоже, что это игрок, который привержен такому стилю защиты, от которого эта команда выиграет в будущем», — приводит слова ассистента генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Дэна Маккиннона NHL.com.

Антон Силаев был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В список лучших проспектов «дьяволов» по версии сайта НХЛ также попал игрок санкт-петербургского СКА Арсений Грицюк.

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