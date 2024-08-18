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«Он талантливый». Помощник генменеджера «Нью Джерси Дэвилз» — о Грицюке

«Он талантливый». Помощник генменеджера «Нью Джерси Дэвилз» — о Грицюке
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Помощник генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Дэн Маккиннон назвал Арсения Грицюка из СКА талантливым хоккеистом.

«Он талантливый, опытный парень, и он хочет приехать и играть в НХЛ. Я знаю, что он настроен играть в НХЛ, так что нам просто нужно посмотреть, получится ли это через год», — приводит слова Маккиннона NHL.com.

Отметим, что Грицюк стал одним из двух россиян, которые попали в список лучших проспектов «Нью-Джерси» по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он был выбран под 129-м номером на драфте НХЛ 2019 года. Сейчас Грицюк играет в СКА, в этом сезоне он пошёл на понижение зарплаты.

Первым проспектом стал 18-летний Антон Силаев, который в прошлом сезоне смог дебютировать в КХЛ за нижегородское «Торпедо».

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