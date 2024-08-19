Кудашов: парламент Канады пригласил нациста! Североамериканцы должны понимать, где добро

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему счёл важным посетить с хоккеистами мемориальный комплекс.

— Ради посещения мемориального комплекса вы пошли на изменение программы подготовки и отменили вечернюю тренировку. Почему для вас это было настолько важно?

— Начнём с того, что мы находимся на той земле, где во время войны кровь лилась ручьём. В Беларуси ценят память погибших предков – по городу развешаны плакаты, об этом говорят по телевидению – здесь внимательно относятся к воспитанию нового поколения. Сегодняшние времена настолько неправильные и непонятные, поступает много разной информации, согласно которой чуть ли не мы на кого-то напали, и становится непонятно, а кто же был виноват.

Всё наше взрослое поколение – это дети войны. Наши деды, бабушки прошли через неё – кто-то находился в тылу, кто-то воевал. У меня все воевали, я много общался с дедом, слушал его истории о войне. Поэтому знаю правду о фашизме, кто бы что ни пытался мне доносить иное из телевизора.

Поездка на мемориал была необходимостью для того, чтобы показать ребятам, что происходило на самом деле. Это дань памяти. Это воспитание. Это наша история, которую мы должны знать и больше не допускать подобного впредь.

— Вам было интересно, как отреагируют на поездку иностранные игроки, для которых по объективным причинам тема Великой Отечественной войны никогда не стояла так остро, как для россиян и белорусов?

— Это было одной из задач того, почему мы туда поехали. Специально взяли даже не переводчика, а именно англоязычного экскурсовода, чтобы она донесла до ребят информацию на понятном им языке.

Мы должны делать всё возможное, чтобы просвещать нашу молодёжь и доносить до них верную информацию, чтобы им в уши не врали. Кто-то, может быть, и не согласится, но мы должны это доносить ради того, чтобы они знали. Потому что не по их вине они ничего не знали.

Вы же сами слышали цифры (журналисты находились вместе с делегацией «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), сколько людей погибло, сколько сгорело заживо. И они должны это знать. Недавно в парламент Канады даже пригласили эсэсовца, нациста. Поэтому наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.