Кудашов: уверен, если бы Гусеву дали возможность, он бы нормально играл в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что постоянно поддерживал общение с Никитой Гусевым даже в то время, пока хоккеист был не в России.

— Удивлены, что Никита Гусев не получил достойного предложения за океаном даже после такого выдающегося сезона в КХЛ?

— Другая лига. Уверен, что если бы ему дали возможность, то он бы там нормально играл. Но другие критерии к игрокам.

— Волновались, что Никита может не вернуться в клуб? «Динамо» с Гусевым и без него – немного разные команды.

— Мы созванивались и периодически общались. Я спрашивал, и он мне рассказывал, что у него происходит. У нас было общее понимание, были план A и план Б. Нельзя так говорить, что мы посыпали голову пеплом. Понимали, что жизнь идёт, и мы желали ему только добра, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.