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Алексей Кудашов назвал причину расставания с многолетним помощником по его штабу

Алексей Кудашов назвал причину расставания с многолетним помощником по его штабу
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об уходе из тренерского штаба Александра Савченкова.

— Ваша совместная связка с Александром Савченковым казалась вечной, но в межсезонье пути разошлись. Теперь он работает ассистентом главного тренера в «Куньлунь Ред Стар». Что стало причиной изменений расставания с человеком, с котором вы столько лет отработали вместе?
— Сан Саныч хотел поработать главным тренером. Он давно созрел для самостоятельной работы. Это и есть основная причина. Потом, видимо, у него что-то не срослось, а здесь уже был сформирован штаб.

— То есть никаких чёрных кошек тут искать не нужно и на ваши отношения это никак не повлияло?
— Конечно, нет, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате»:
«Знаю правду о фашизме. Кто бы что ни доносил мне из телевизора». Интервью с Кудашовым
Эксклюзив
«Знаю правду о фашизме. Кто бы что ни доносил мне из телевизора». Интервью с Кудашовым
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