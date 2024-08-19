Алексей Кудашов назвал причину расставания с многолетним помощником по его штабу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об уходе из тренерского штаба Александра Савченкова.

— Ваша совместная связка с Александром Савченковым казалась вечной, но в межсезонье пути разошлись. Теперь он работает ассистентом главного тренера в «Куньлунь Ред Стар». Что стало причиной изменений расставания с человеком, с котором вы столько лет отработали вместе?

— Сан Саныч хотел поработать главным тренером. Он давно созрел для самостоятельной работы. Это и есть основная причина. Потом, видимо, у него что-то не срослось, а здесь уже был сформирован штаб.

— То есть никаких чёрных кошек тут искать не нужно и на ваши отношения это никак не повлияло?

— Конечно, нет, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.