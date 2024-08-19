Кудашов — о бригаде легионеров: вы когда-нибудь видели североамериканский карнавал?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе.

— Раньше в российском футболе практиковалось выражение, три бразильца – хорошо, четыре – отлично, пять – карнавал. Не опасаетесь североамериканского карнавала?

— Про бразильцев справедливо, но вы когда-нибудь видели североамериканский карнавал? Это точно не про канадцев и не про американцев.

— Тем не менее есть предел, свыше которого не должно быть иностранцев из одной языковой группы в команде?

— Уже не раз говорил, что Вавилон разделил нас языками, а люди все одинаковые, и нет разницы, из какой они страны. Они все пытаются сделать максимально для успеха «Динамо», и мне совершенно безразлично, на каком языке они разговаривают. Да, перед нами стоит задача, чтобы все понимали друг друга, но такая ситуация, что люди во всём мире разделены языками. Мы пытаемся собрать команду

— Иностранцы должны учить русский язык, выступая в чужой стране, как это делают русские игроки, когда приезжают в НХЛ?

— Россияне в Америке учат язык в первую очередь для того, чтобы жить. У кого есть несколько человек в команде, те всё равно разговаривают по-русски. Кто находится один, тот всё равно находит друзей на стороне среди русскоязычных, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.