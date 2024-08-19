«Так невозможно»! Эмоциональное обращение Алексея Кудашова к руководству КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги.

— КХЛ объявила, что с сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Что думаете об этом новшестве?

— Если меня кто-то услышит, то я хочу обратиться к лиге. Пожалуйста, верните назад правила, по которым мы играли. Почему в НХЛ их никто не меняет? Зачем мы каждый год всё меняем?! Мы не успеваем даже тренировочный процесс перестроить. Верните всё на место. Там люди играют в хороший хоккей. Пожалуйста, не надо больше менять правила! Так невозможно.

— Вам не нравятся те нововведения, которые в последние несколько лет вводит КХЛ?

— Нет. Мне не нравится, и что в прошлом году сделали, когда запретили останавливаться за воротами. Сейчас в МХЛ тестируют правила, запрещающие в овертайме возвращаться назад. Объясните мне, ради чего каждый год мы всё меняем. Я не могу этого понять.

Честно, я даже не знаю, и не только я один, правильно мы берём просмотры или неправильно. Потому что правила меняются настолько часто, что за этим нельзя уследить.

Что касается конкретно того правила, о котором вы меня спросили, то НХЛ существует 100 лет, и это правило давно там в силе. Если в овертайме меняешь вратаря и получаешь в пустые ворота, то лишаешься очка. Мы терпели два года. Как только все поняли, как играть при такой системе, взяли и всё отменили, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.