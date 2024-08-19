Кудашов: на бумаге выглядим красиво, но не хочу бросаться громкими словами

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал состав команды на ближайший сезон.

— У любой медали есть обратная сторона. Сейчас в «Динамо» собрано так много квалифицированных форвардов, что их всех невозможно вместить в топ-6 или первую бригаду большинства. Как не допустить того, чтобы не появились обиженные своим положением?

— Никак. Будут обижаться.

— Что делать главному тренеру в такой ситуации?

— Все прекрасно понимают, что у нас есть пять-семь игроков на большинство в зависимости от розыгрыша. Эти игроки пока справляются со своей работой. Естественно, мы не будем менять их только потому, что в команде появился новый игрок.

— Согласны с посылом, что сейчас в вашем распоряжении наиболее сильный состав за всё это время?

— На бумаге мы выглядим красиво, но не хочу бросаться громкими словами. Мы только 10 тренировок провели и ещё рано о чём-то говорить. Посмотрите на другие команды, там тоже красота.

— Что должно сложиться, чтобы успех в регулярке перерос в успех в плей-офф?

— Очень много факторов. Мы сегодня прошлись по всем ним – игра всей команды, во всех линиях, ответственность, цель. Важно, какие выводы мы сделали из прошлого сезона в плане своего характера, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.